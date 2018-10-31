"Урал" в дополнительное время победил "Нижний Новгород" в кубковом матче

"Урал" победил "Нижний Новгород" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (2:0). Голы в дополнительное время забили полузащитники Николай Димитров и Алексей Евсеев.

Отметим, что гости остались в меньшинстве на 108-й минуте встречи: вторую желтую карточку получил защитник Руслан Абазов.

В 1/4 финала Олимп-Кубка России "Урал" сыграет с победителем пары "Спартак" - "Ахмат".

Олимп - Кубок России

1/8 финала

"Урал" (Екатеринбург) - "Нижний Новгород" - 2:0 д.в. (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Димитров, 104 (1:0). Евсеев, 120+2 (2:0).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Ароян, Кулаков, Димитров (Чантурия, 105), Бумаль, Бавин, Ильин (Панюков, 69), Эль-Кабир (Араторе, 80), Бикфалви (Евсеев, 114).

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Хрипков, Бочаров, Гогличидзе, Нежелев (Симанов, 91), Скворцов (Сергеев, 67), Фомин (Сапета, 80), Аюпов (Палиенко, 69), Чирьяк.

Предупреждения: Чирьяк, 33. Гогличидзе, 81. Абазов, 105. Хрипков, 109.

Удаление: Абазов, 108.

Судьи: Турбин (Дмитров). Аверьянов (Москва), Колосков (Уфа).

31 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Все об Олимп-Кубке России - здесь