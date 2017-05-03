"Урал" сожалеет по поводу избиения болельщика "Локо" в Екатеринбурге

Пресс-секретарь "Урала" Никита Медведских выразил сожаление по поводу инцидента с избиением болельщика "Локомотива" в Екатеринбурге после финала Кубка России. В городе была организована фан-зона, в которой фанаты смотрели матч, завершившийся победой железнодорожников (2:0). Избиение, по информации СМИ, произошло, когда болельщики стали покидать территорию фан-зоны.

- Мы сожалеем, что такой эпизод произошел, мы это не приветствуем и надеемся, что правоохранительные органы разберутся в данном инциденте и дадут объективную оценку, вынесут справедливое решение, - цитирует ТАСС Медведских.

Он также подчеркнул, что в самой фан-зоне ни одного происшествия зафиксировано не было.

- Фанаты "Локомотива" также были в фан-зоне, никаких проблем не было, потому что болельщики обеих команд дружелюбные. Сложно прокомментировать эпизод, который произошел за пределами контролируемой сотрудниками полиции территории, - подчеркнул Медведских.