"Урал" продал все места на чартерный рейс на финал Кубка России

"Урал" продал 155 мест на чартерный рейс на финальный матч Кубка России, информирует пресс-служба клуба. Всего "шмели" получили 214 заявок от болельщиков. В финале Кубка России команда из Екатеринбурга сыграет с "Локомотивом". Встреча пройдет 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт".

"Для тех, кто не сможет увидеть финальный матч на стадионе "Фишт", футбольный клуб "Урал" готовит фан-зону в центре Екатеринбурга, где все желающие на большом экране смогут увидеть исторический для нашей команды матч", – говорится в официальном заявлении клуба.