“Урал" повторил подвиг "Волгаря"

"Урал" стал всего второй командой в истории Кубка России, которой удалось пройти в следующую стадию турнира, отыграв отставание в три мяча по ходу матча. Екатеринбуржцы к 33-й минуте проигрывали 0:3 "Краснодару", однако не только отыгрались, но и одержали победу в серии пенальти.

Первый подобный случай был зафиксирован в 1/256 финала Кубка России-1995/96. Астраханский "Астратекс" забил три гола в первом тайме матча с "Волгарем-Газпромом", но во второй 45-минутке позволил землякам сравнять счет, а в дополнительные 30 минут пропустил еще трижды. (Кирилл БУРДАКОВ)