"Урал" поблагодарил болельщиков за поддержку в финале Кубка России

"Урал" на своем официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам, в котором поблагодарил поклонников клуба за поддержку в финальном матче Кубка России против "Локомотива". Клуб из Екатеринбурга проиграл москвичам со счетом 0:2. Этот финал был первым в истории команды.

– Футбольный клуб "Урал" выражает огромную благодарность всем болельщикам нашей команды за ту поддержку, которую вы оказали футболистам в финале Кубка России, – говорится в сообщении. – По нашим данным, более двух тысяч поклонников "Урала", несмотря на расстояние и серьезные финансовые затраты, прилетели в Сочи поболеть за любимую команду в самом важном матче в истории клуба. Наши болельщики заполнили не только фанатский сектор стадиона "Фишт", но и центральные сектора арены, болели ярко, слаженно, корректно и дисциплинированно.

Кроме того, около пяти тысяч поклонников "Урала" собрались в фан-зоне в Екатеринбурге, где была организована прямая трансляция встречи. Мы очень ценим вашу любовь! Увы, команде не удалось порадовать многотысячную армию поклонников победой, но футболисты приложат максимум усилий, чтобы достойно завершить сезон и принести вам еще много ярких эмоций! Приглашаем на наши ближайшие матчи в Чемпионате России! Вперед, "Урал"!