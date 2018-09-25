"Урал" переиграл "Нефтехимик"

"Урал" выиграл у "Нефтехимика" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России - 3:2. В составе победителей отличились Юрий Бавин и Илья Жигулёв, ещё один мяч забил в собственные ворота защитник нижнекамской команды Сергей Морозов. За "Нефтехимик" голы забили Алексей Бабырь и снова Сергей Морозов.

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:3 (0:1)

Голы: Бавин, 42 (0:1). Морозов, 52 - в свои ворота (0:2). Жигулев, 60 (0:3). Бабырь, 63 (1:3). Морозов, 86 (2:3).

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Трунин, Морозов, Киреев, Захаров, Гриднев (Канаев, 24), Ситдиков, Уридия (Каменщиков, 63), Петролай, Макаров, Фатихов (Бабырь, 54), Гилязетдинов.

"Урал" (Екатеринбург): Баклов, Брызгалов, Ароян, Ходжаниязов, Бевеев, Араторе, Бавин, Ильин (Юсупов, 84), Жигулев (Емельянов, 80), Эль-Кабир (Егорычев, 25), Панюков.

Судьи: Низовцев (Нижний Новгород). Болотенков (Москва), Архипов (Ульяновск).

25 сентября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".

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