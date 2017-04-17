"Урал" организует чартер до Сочи для болельщиков на финал Кубка России

"Урал" организует чартерный рейс из Екатеринбурга в Сочи для своих болельщиков 2 мая, в день финала Кубка России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков из Сочи поздно вечером после игры. Вместимость самолета около 150 мест. Билеты будут продаваться болельщикам по 12 тысяч рублей в обе стороны, что дешевле, чем на местных авиалиниях.

Финальный матч Кубка России, в которым сыграют "Локомотив" и "Урал", пройдет 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт". Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.