"Урал" обыграл "Амкар" в серии пенальти

"Амкар" на своем поле проиграл "Уралу" в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала Кубка России. Счет на 38-й минуте открыл Пабло Фонтанелло. Пермякам удалось сравнять счет на 78-й минуте усилиями Роланда Гиголаева. В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Урала", которые реализовали все удары.

В четвертьфинале сыграет с победителем пары "Краснодар" – "Оренбург".

Кубок России

1/8 финала

"Амкар" (Пермь) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти – 2:4

Голы: Фонтанелло, 38 (0:1). Гиголаев, 74 (1:1).

Серия пенальти: Занев – 1:0. Чантурия – 1:1. Гиголаев – 1:1 (мимо). Фонтанелло – 1:2. Йовичич – 2:2. Подоксенов – 2:3. Прокофьев – 2:3 (вратарь). Лунгу – 2:4.

"Амкар": Селихов, Занев, Идову, Джикия, Конде, Гиголаев, Костюков, Гол, Йовичич, Шиндер (Прокофьев, 107), Анене (Бодул, 69).

"Урал": Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко (Подоксенов, 97), Новиков (Меркулов, 73), Емельянов, Коробов, Павлюченко, Лунгу, Чантурия.

Предупреждения: Данцев, 77. Конде, 81. Джикия, 86. Занев, 89. Йовичич, 90+3.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

26 октября. Пермь. Стадион "Звезда".