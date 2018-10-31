"Урал" - "Нижний Новгород": Годзюр и Бикфалфи сыграют с первых минут

"Урал" и "Нижний Новгород" объявили составы на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России. С первых минут встречу начнут игроки екатеринбургского клуба Ярослав Годзюр и Эрик Бикфалви.

Состав "Урала": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Балажиц, Евсеев, Чантурия, Араторе, Панюков, Юсупов.

Состав "Нижнего Новгорода": Анисимов, Морозов, Хрипков, Абазов, Бочаров, Гогличидзе, Нежелев, Скворцов, Фомин, Аюпов, Чирьяк.

Запасные: Сапета, Сысуев, Семейкин, Палиенко, Симанов, Спэтару, Сергеев.

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