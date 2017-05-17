11:35 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Урал" не собирается опротестовывать дисквалификацию Павлюченко

0
0
0
0
 
Вторник. Сочи. "Урал" - "Локомотив" - 0:2. Роман ПАВЛЮЧЕНКО (в центре) оценивает поведение АРИ (справа).Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что клуб не собирается опротестовывать дисквалификацию нападающего Романа Павлюченко после решения комитета по этике РФС.

Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на 4 матча Кубка России, два из которых носят условный характер, за высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России-2016/17.

- Восприняли (дисквалификацию Павлюченко) отрицательно, как вообще можно положительно к этому относиться? Комитет по этике принял решение, это их право, мы с этими санкциями согласны и ничего не будем опротестовывать, - цитирует "Р-Спорт" Иванова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170517/1120554857.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий