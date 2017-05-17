"Урал" не собирается опротестовывать дисквалификацию Павлюченко

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что клуб не собирается опротестовывать дисквалификацию нападающего Романа Павлюченко после решения комитета по этике РФС.

Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на 4 матча Кубка России, два из которых носят условный характер, за высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России-2016/17.

- Восприняли (дисквалификацию Павлюченко) отрицательно, как вообще можно положительно к этому относиться? Комитет по этике принял решение, это их право, мы с этими санкциями согласны и ничего не будем опротестовывать, - цитирует "Р-Спорт" Иванова.