"Урал": "Мы в финале!"

"Урал" опубликовал фотографию команды из раздевалки после победы в полуфинале Кубка России над "Рубином" (2:1). Голами в составе команды Александра Тарханова отметились Александр Новиков и Владимир Ильин.

В финале Кубка России "Урал" сыграет с "Локомотивом", который накануне одолел "Уфу" со счетом 1:0. Финал Кубка России состоится на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.