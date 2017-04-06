19:06 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Урал": "Мы в финале!"

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"Урал" опубликовал фотографию команды из раздевалки после победы в полуфинале Кубка России над "Рубином" (2:1). Голами в составе команды Александра Тарханова отметились Александр Новиков и Владимир Ильин.

В финале Кубка России "Урал" сыграет с "Локомотивом", который накануне одолел "Уфу" со счетом 1:0. Финал Кубка России состоится на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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выходной

"Ванькам! может быть "Урал" В Европе и не нужен.А почти 2 -х миллионному городу и многомиллионной области нужен.И никакого банкротства "Уралу" не грозит, скорее ты "Ванёк" от зависти лопнешь. А "Урал" молодцы! Переписывают историю российского футбола. Сначала"Ростов", следом "Урал"! Кто дерзнёт следующим.

19:35

vanek00

Нужен ли нам Урал в европе... Сейчас норм состав, а летом уже банкротами могу стать на пустом месте...

19:16

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