"Урал" и "Локомотив" прибыли в Сочи на финальный матч Кубка России. Вечером у железнодорожников запланировна тренировка. Отмечается, что погода в городе жаркая - "+27".
Матч "Урал" - "Локомотив" состоится в Сочи на стадионе "Фишт" во вторник, 2 мая, начало - в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
Мы прилетели #КорочеВСочи! Тут +27°С.– ФК Локомотив (@fclm_official) 1 мая 2017 г.
Отправляемся в отель, а вечером проведём тренировку на стадионе "Фишт".#ИдемЗаКубком pic.twitter.com/eJdshRmhku
Футболисты #ФКУрал прибыли на финал Кубка России - ФОТО: https://t.co/0yn7thH7SD pic.twitter.com/z2qbGzTivD– ФК Урал (@FCURAL) 1 мая 2017 г.