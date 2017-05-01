"Урал" и "Локомотив" прибыли в Сочи на финальный матч Кубка России. Вечером у железнодорожников запланировна тренировка. Отмечается, что погода в городе жаркая - "+27".

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится в Сочи на стадионе "Фишт" во вторник, 2 мая, начало - в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.