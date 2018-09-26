"Уфа" проиграла "Нижнему Новгороду" и первой из команд РПЛ вылетела из Олимп-Кубка России

"Нижний Новгород" обыграл "Уфу" в серии пенальти в 1/16 финала Олимп-Кубка России (0:0, пенальти - 5:3). Уфимцы стали первыми представителями РПЛ, вылетевшими из розыгрыша турнира. До этого команды элитного дивизиона одержали десять побед подряд.

В 1/8 финала "Нижний Новгород" встретится с "Уралом".

Олимп-Кубок России

1/16 финала

"Нижний Новгород" - "Уфа" - 0:0. Пенальти - 5:3

Серия пенальти: Скворцов - 1:0. Д.Сысуев - 1:1. Фомин - 2:1. Дивеев - 2:2. Чирьяк - 3:2. Кротов - 3:2 (вратарь). Сапета - 4:2. Засеев - 4:3. Игнатович - 5:3.

"Нижний Новгород": Анисимов, Абазов, Хрипков (Сапета, 54), Абрамов, Бочаров (Игнатович, 100), Гогличидзе, Хайруллов, Скворцов, Фомин, Спэтару, Сергеев (Палиенко, 66).

"Уфа": Шелия, Сухов, Тумасян (Табидзе, 32), Никитин, Дивеев, Засеев, Салатич, Алиев, Ванек (Кротов, 97), Бизяк (Тилль, 78), Сейдахмет (Д.Сысуев, 53).

Предупреждения: Хрипков, 13. Салатич, 14. Спэтару, 51. Дивеев, 106.

Судьи: Мешков (Дмитров). Серебряков (Химки), Линкин (Воронеж).

26 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".