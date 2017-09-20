У Промеса дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра

Нападающий "Спартака" Квинси Промес завтра пройдет медобследование в одной из столичных клиник, информирует клубная пресс-служба. На 82-й минуте матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) голландец почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и попросил замену.

Отмечается, что после обследования будет поставлен точный диагноз по травме форварда.

Напомним, что после игры в Краснодаре главный тренер красно-белых Массимо Каррера подчеркнул, что Промес избежал повреждения.