"Тюмень" и ЦСКА сыграют в Кубке России 10 октября

Пресс-служба Олимп-ФНЛ опубликовала даты проведения матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России с участием клубов первого дивизиона. Поединки пройдут 26 и 27 сентября.

Первенство России на этой стадии представляют семь команд. С 1/16 финала в борьбу вступают клубы премьер-лиги, которым предстоит играть в гостях.

Отметим, что матч "Тюмень" – ЦСКА (по взаимной договоренности команд) будет сыгран 10 октября – на следующий день, 11 октября, сборная России в рамках Лиги наций в Калининграде примет Швецию.

1/16 финала Кубка России

26 сентября, среда:

Химки – Рубин

Балтика – Локомотив

Нижний Новгород – Уфа

СКА-Хабаровск – Ахмат

27 сентября, четверг:

Авангард – Краснодар

Тамбов – Крылья Советов

10 октября, среда:

Тюмень – ЦСКА

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