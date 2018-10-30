20:16 | Футбол — Олимп - Кубок России

Тыква на тренировке "Енисея". Просто посмотрите

Тыква на тренировке "Енисея". Фото Твиттер "Енисея"
Тыква на тренировке "Енисея". Фото Твиттер "Енисея"
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"Енисей" провел тренировку на стадионе "РЖД Арена" перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива". Красноярский клуб захватил с собой тыкву, являющуюся символом Хэллоуина, в день которого и пройдет эта игра.

Локомотив - Енисей

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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