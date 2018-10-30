Тыква на тренировке "Енисея". Просто посмотрите

"Енисей" провел тренировку на стадионе "РЖД Арена" перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива". Красноярский клуб захватил с собой тыкву, являющуюся символом Хэллоуина, в день которого и пройдет эта игра.

Команда провела тренировку в Москве. Кубковый матч с "Локомотивом" завтра на "РЖД-Арене"! #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/YgFEZMKZp4 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 октября 2018 г.

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