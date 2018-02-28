Тренер вратарей "Крыльев Советов": "Тренировался и в минус 30"

Тренер вратарей "Крыльев Советов" Анатолий Рожков в интервью "СЭ" отметил, что не исключает победу его команды в Кубке России. Специалист также добавил, что тренировался при температуре минус 30.

– Вы когда-нибудь играли в такой мороз?

– Не вспомню, но тренировки точно были и при минус 30.

– Вратарям такие матчи даются сложнее всего?

– Могу сказать, что на поле адреналина в крови столько, что холод не чувствуется. Его начинаешь ощущать, когда приходишь в раздевалку – заходишь туда, и тебя начинает трясти. Организм – такая штука, что ко всему адаптируется.

– Ваш прогноз – пройдете "Спартака"?

– Прогнозов я не даю, все покажет футбол. Никто не верил, что мы "Локомотив" и "Рубин" обыграем. В футболе все возможно. За это его и любят.

– То есть вы не исключаете победу "Крыльев" в Кубке России?

– А почему бы и нет? Я в свое время играл в финале с "Химками" (в сезоне-2004/05 подмосковная команда уступила ЦСКА – 0:1. – Прим. "СЭ"), так почему не могут это же сделать "Крылья"? (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что "Крылья" были готовы играть в -15 градусов, "Спартак" выступил против. Встреча предварительно состоится в апреле.

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