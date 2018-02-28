Тренер вратарей "Крыльев Советов": "Тренировался и в минус 30"

Тренер вратарей "Крыльев Советов" Анатолий Рожков в интервью "СЭ" отметил, что не исключает победу его команды в Кубке России. Специалист также добавил, что тренировался при температуре минус 30.
– Вы когда-нибудь играли в такой мороз?
– Не вспомню, но тренировки точно были и при минус 30.
– Вратарям такие матчи даются сложнее всего?
– Могу сказать, что на поле адреналина в крови столько, что холод не чувствуется. Его начинаешь ощущать, когда приходишь в раздевалку – заходишь туда, и тебя начинает трясти. Организм – такая штука, что ко всему адаптируется.
– Ваш прогноз – пройдете "Спартака"?
– Прогнозов я не даю, все покажет футбол. Никто не верил, что мы "Локомотив" и "Рубин" обыграем. В футболе все возможно. За это его и любят.
– То есть вы не исключаете победу "Крыльев" в Кубке России?
– А почему бы и нет? Я в свое время играл в финале с "Химками" (в сезоне-2004/05 подмосковная команда уступила ЦСКА – 0:1. – Прим. "СЭ"), так почему не могут это же сделать "Крылья"? (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, что "Крылья" были готовы играть в -15 градусов, "Спартак" выступил против. Встреча предварительно состоится в апреле.
yuriva
Крыльям (хотя не понятно при чем сейчас крылья?) удачи не вылететь в третью лигу! Конечно они не виноваты в холоде, что царит и в Самаре и в Москве. но комментарии на этот счет. Те кто говорит о том, что кто-то испугался, примите участие в соревнованиях по прыжкам в воду на открытом воздухе при этой температуре воздуха
21:46 28 февраля
Пятко Ш.-Задэ
Там видать он себе голову и отморозил
21:34 28 февраля
ЗЮК~
Идиот.А по битым стёклам не ходил?Вот такие недоумки и формируют общественное мнение.Когда этот имбецил выйдет играть в футбол в Оймяконе,можно будет поговорить.Люди не хотят играть на асфальте в -20,но дебилу всё равно.В -50 выйдешь?Испугался?
21:23 28 февраля