Тренер "Спартака" Нч: "Даже в Европе не всем по силам играть против "Спартака" в открытый футбол"

Главный тренер нальчикского "Спартака" Сергей Трубицын после матча в 1/8 финала Кубка России против "Спартака" (2:5) похвалил свою команду. Специалист подчеркнул, что в целом счет закономерен.

– Мы серьезно подготовились, – сказал Трубицын. – Понятно, что уровень команд совершенно разный, но мои ребята доказали, что и во второй лиге умеют играть в футбол. Хорошо использовали "стандарты", пользовались пространством при контратаках – как и планировали. Понятно, что в открытый футбол против такой команды играть бесполезно. Ведь даже в Европе это не всем по силам.

Словом, местами мы показывали очень неплохое качество, но "Спартак" есть "Спартак". В концовке нам уже не хватало сил, и в целом счет закономерен. Решающим стал второй гол хозяев сразу после перерыва. Растерялись, пропустили еще. Это чистая психология. Потом вроде бы оклемались, вернулись в игру, но затем просели уже физически.

Возможно, кому-то показалось, что мы играли излишне жестко, но такой установки не было. Это следствие большого желания и запредельного настроя. Кстати, "Спартак" тоже играл жестко. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Спартак" Нч