17:07 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Тоже ждем зимнюю классику!" "Урал" - о кубковом матче со "Спартаком" в феврале

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"Урал" в своем официальном Твиттере сравнил предстоящий в феврале 2019 года ответный матч Олимп-Кубка России против "Спартака" с зимней классикой в хоккее. 

- Зимняя классика - это круто! Тоже ждем! - сообщается в официальном Твиттере екатеринбургского клуба.

Напомним, 16 декабря на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге прошел матч между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала (5:0). 

Первый матч между "Спартаком" и "Уралом" завершился вничью (1:1).

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