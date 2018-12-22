"Тоже ждем зимнюю классику!" "Урал" - о кубковом матче со "Спартаком" в феврале

"Урал" в своем официальном Твиттере сравнил предстоящий в феврале 2019 года ответный матч Олимп-Кубка России против "Спартака" с зимней классикой в хоккее.

- Зимняя классика - это круто! Тоже ждем! - сообщается в официальном Твиттере екатеринбургского клуба.

Напомним, 16 декабря на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге прошел матч между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала (5:0).

Первый матч между "Спартаком" и "Уралом" завершился вничью (1:1).

Все об Олимп-Кубке России - здесь