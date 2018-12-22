"Тоже ждем зимнюю классику!" "Урал" - о кубковом матче со "Спартаком" в феврале

"Урал" в своем официальном Твиттере сравнил предстоящий в феврале 2019 года ответный матч Олимп-Кубка России против "Спартака" с зимней классикой в хоккее.
- Зимняя классика - это круто! Тоже ждем! - сообщается в официальном Твиттере екатеринбургского клуба.
❄️❄️❄️#ЗимняяКлассика - это круто! Тоже ждем! ☃️#УралСпартак #КубокРоссии pic.twitter.com/i5SOi6l6jA– ФК Урал (@FCURAL) 22 декабря 2018 г.
Напомним, 16 декабря на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге прошел матч между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала (5:0).
Первый матч между "Спартаком" и "Уралом" завершился вничью (1:1).
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