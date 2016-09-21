"Тосно" - соперник "Динамо" в 1/8 финала Кубка России

"Тосно" в матче 1/16 финала Кубка России победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0. В следующей стадии "Тосно" сыграет с "Динамо".
Кубок России
1/16 финала
"Тосно" - "Арсенал" (Тула) - 2:0 (1:0)
Голы: Палиенко, 10 (1:0). Абазов, 86 (2:0).
"Тосно": Нигматуллин, Аравин, Буйволов, Абазов, Дугалич, Руст.Мухаметшин, Галиулин, Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 85), Марков (Кутьин, 62), Богаев.
"Арсенал": Левашов, Ершов, Айдов (Горбатюк, 46), Хагуш (Русл.Мухаметшин, 72), Денисов, Беляев, Стеклов, Горбатенко, Берхамов (Рыжков, 65), Фримпонг, Аппаев.
Предупреждение: Стеклов, 70.
Судья: Кукуян (Сочи).
21 сентября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
Kirillyurrich
снова мусорков стоСнит, как давеча
21:18
FreDDy Kruger
Yes!!! То.что жребий прописал....Реванш...Нужно Доказывать , кто главный...
20:52