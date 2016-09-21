"Тосно" - соперник "Динамо" в 1/8 финала Кубка России

"Тосно" в матче 1/16 финала Кубка России победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0. В следующей стадии "Тосно" сыграет с "Динамо".

Кубок России

1/16 финала

"Тосно" - "Арсенал" (Тула) - 2:0 (1:0)

Голы: Палиенко, 10 (1:0). Абазов, 86 (2:0).

"Тосно": Нигматуллин, Аравин, Буйволов, Абазов, Дугалич, Руст.Мухаметшин, Галиулин, Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 85), Марков (Кутьин, 62), Богаев.

"Арсенал": Левашов, Ершов, Айдов (Горбатюк, 46), Хагуш (Русл.Мухаметшин, 72), Денисов, Беляев, Стеклов, Горбатенко, Берхамов (Рыжков, 65), Фримпонг, Аппаев.

Предупреждение: Стеклов, 70.

Судья: Кукуян (Сочи).

21 сентября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".