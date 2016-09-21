20:25 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Тосно" - соперник "Динамо" в 1/8 финала Кубка России

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"Тосно" в матче 1/16 финала Кубка России победил тульский "Арсенал" со счетом 2:0. В следующей стадии "Тосно" сыграет с "Динамо"

Кубок России

1/16 финала 

"Тосно" - "Арсенал" (Тула) - 2:0 (1:0)

Голы: Палиенко, 10 (1:0). Абазов, 86 (2:0). 

"Тосно": Нигматуллин, Аравин, Буйволов, Абазов, Дугалич, Руст.Мухаметшин, Галиулин, Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 85), Марков (Кутьин, 62), Богаев.

"Арсенал": Левашов, Ершов, Айдов (Горбатюк, 46), Хагуш (Русл.Мухаметшин, 72), Денисов, Беляев, Стеклов, Горбатенко, Берхамов (Рыжков, 65), Фримпонг, Аппаев.

Предупреждение: Стеклов, 70. 

Судья: Кукуян (Сочи).

21 сентября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kirillyurrich

снова мусорков стоСнит, как давеча

21:18

FreDDy Kruger

Yes!!! То.что жребий прописал....Реванш...Нужно Доказывать , кто главный...

20:52

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