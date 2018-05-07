"Тосно" попросил болельщиков прийти на финал Кубка в одежде белого цвета

"Тосно" опубликовал информацию для болельщиков, собравшихся на финальный матч Кубка России против "Авангарда". Среди прочего клуб из Ленинградской области попросил всех прийти в одежде белого цвета.
В случае Вашего самостоятельного прибытия на данный матч, доводим до Вас необходимые сведения:
– матч состоится 09 мая 2018 года на стадионе "Волгоград Арена" в 19:00;
– сектор для болельщиков ФК "Тосно" – В124;
– входные зоны на сектор ФК "Тосно" – 3, 4, 5 Трибуны В;
– входные билеты предоставляются бесплатно;
– запуск зрителей на стадион начнется за два часа до начала матча (в целях своевременного прохода на стадион,убедительная просьба прибывать на матч как можно раньше, заблаговременно);
– реализация билетов представителями футбольного клуба "Тосно" для болельщиков нашей команды будет осуществляться за 4 (четыре) часа до начала матча у входной зоны №3 (убедительная просьба при себе иметь документы удостоверяющие личность);
– лицам в пьяном виде доступ на сектор будет ограничен;
– убедительная просьба ко всем болельщикам ФК "Тосно" прибывать на матч в верхней одежде белого цвета.
Финал Кубка России состоится 9 мая в Волгограде. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Дополнительная информация
http://fctosno.ru/news/vse-novosti/informatsiya_dlya_bolelshchikov_po_finalu_kubka_tosno_avangard/index.php