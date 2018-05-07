"Тосно" попросил болельщиков прийти на финал Кубка в одежде белого цвета

"Тосно" опубликовал информацию для болельщиков, собравшихся на финальный матч Кубка России против "Авангарда". Среди прочего клуб из Ленинградской области попросил всех прийти в одежде белого цвета.

В случае Вашего самостоятельного прибытия на данный матч, доводим до Вас необходимые сведения:



– матч состоится 09 мая 2018 года на стадионе "Волгоград Арена" в 19:00;

– сектор для болельщиков ФК "Тосно" – В124;

– входные зоны на сектор ФК "Тосно" – 3, 4, 5 Трибуны В;

– входные билеты предоставляются бесплатно;

– запуск зрителей на стадион начнется за два часа до начала матча (в целях своевременного прохода на стадион,убедительная просьба прибывать на матч как можно раньше, заблаговременно);

– реализация билетов представителями футбольного клуба "Тосно" для болельщиков нашей команды будет осуществляться за 4 (четыре) часа до начала матча у входной зоны №3 (убедительная просьба при себе иметь документы удостоверяющие личность);

– лицам в пьяном виде доступ на сектор будет ограничен;

– убедительная просьба ко всем болельщикам ФК "Тосно" прибывать на матч в верхней одежде белого цвета.

Финал Кубка России состоится 9 мая в Волгограде. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.