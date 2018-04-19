"Тосно" получит премиальные за победу над "Спартаком"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что комада получит премиальные за матч 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, 5:4 - пенальти). В то же время он добавил, что клуб пока не рассматривал сумму премиальных в случае победы команды в финальном матче турнира с курским "Аванградом".
- Ребята, конечно, заслужили премиальные, - сказал Матюшенко. - Абсолютно логично, что Кубок России должен премироваться, о чем мы говорили и перед игрой.
- У вас есть долги по премиальным. Насколько они серьезны?
- Мы выплатили премиальные за первые игры сезона, то есть больше половины еще должны.
- Ждать ли двойных или тройных премиальных за победу в финале Кубка России?
- Это преждевременный вопрос, пока он не обсуждался. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, финал Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая.
sergant89
Как Федун не догадался заплатить Тосно все просроченные премиальные, что те пропустили Спам в финал Кубка? Понадеялся Федун на глушаковых с адрианами, а теперь уже поздно. А так бы после катания мяча Глушаковым по центру ворот вратарь Тосно срочно завалился бы в угол. Или когда игроки Спама били бы пенальти, вратарь Тосно от мячей бы уворачивался как в вышибалах.
17:08 19 апреля