"Тосно" получит премиальные за победу над "Спартаком"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что комада получит премиальные за матч 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, 5:4 - пенальти). В то же время он добавил, что клуб пока не рассматривал сумму премиальных в случае победы команды в финальном матче турнира с курским "Аванградом".

- Ребята, конечно, заслужили премиальные, - сказал Матюшенко. - Абсолютно логично, что Кубок России должен премироваться, о чем мы говорили и перед игрой.

- У вас есть долги по премиальным. Насколько они серьезны?

- Мы выплатили премиальные за первые игры сезона, то есть больше половины еще должны.

- Ждать ли двойных или тройных премиальных за победу в финале Кубка России?

- Это преждевременный вопрос, пока он не обсуждался. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, финал Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая.