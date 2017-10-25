"Тосно" по пенальти обыграл "Томь" и вышел 1/4 финала Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России "Тосно" – "Томь" завершился победой хозяев поля. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. Команды не смогли выявить сильнейшего и в дополнительное время, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались представители клуба РФПЛ – 6:5.
В четвертьфинале турнира команда Дмитрия Парфенова сыграет с "Лучом-Энергией".
Кубок России
1/8 финала
"Тосно" - "Томь" (Томск) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 6:5
"Тосно": Опарин, Сухарев, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Нуну Роша, 85), Палиенко (Труич, 69), Мирзов, Казаев, Карницкий, Марков.
"Томь": Мелихов, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Деобальд (Большунов, 65), Померко, Макурин (Гвинейский, 91), Саная (Соболев, 80), Кудряшов.
Предупреждения: Дугалич, 41. Зуйков, 42. Макурин, 55. Саная, 78.
Судьи: ИВАНОВ. Усачев (оба - Ростов-на-Дону), Богач (Люберцы).
25 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
Pleafant
Тосно,хоть и с трудом,поддерживает реноме высшей лиги.Только финал Спартак-Тосно спасёт лицо Кубка,как ценного трофея.
21:52
DmitrSPb
Есть шанс на полуфинал Тосно-СпартакМ )
21:49
kauperwood37
в новгороде похоже играли
21:46
Bossonn
Молодцы!!!
21:43
DmitrSPb
на каком стадионе?
21:43