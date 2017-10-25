"Тосно" по пенальти обыграл "Томь" и вышел 1/4 финала Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России "Тосно" – "Томь" завершился победой хозяев поля. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. Команды не смогли выявить сильнейшего и в дополнительное время, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались представители клуба РФПЛ – 6:5.

В четвертьфинале турнира команда Дмитрия Парфенова сыграет с "Лучом-Энергией".

Кубок России

1/8 финала

"Тосно" - "Томь" (Томск) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 6:5

"Тосно": Опарин, Сухарев, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Нуну Роша, 85), Палиенко (Труич, 69), Мирзов, Казаев, Карницкий, Марков.

"Томь": Мелихов, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Деобальд (Большунов, 65), Померко, Макурин (Гвинейский, 91), Саная (Соболев, 80), Кудряшов.

Предупреждения: Дугалич, 41. Зуйков, 42. Макурин, 55. Саная, 78.

Судьи: ИВАНОВ. Усачев (оба - Ростов-на-Дону), Богач (Люберцы).

25 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Сетка Кубка России-2017/18