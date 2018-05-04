13:52 | Футбол — Олимп Кубок России

"Тосно" оплатил болельщикам билеты на поезд на финал Кубка России

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"Тосно" выкупил для своих болельщиков 108 билетов на поезд из Санкт-Петербурга до Волгограда на финал Кубка России, сообщает ТАСС. Решающий матч состоится 9 мая на "Волгоград Арене", тосненцы встретятся с "Авангардом".

В пресс-службе отметили, что заявок от желающих посетить матч было "гораздо больше", чем мест в поезде, предназначенных специально для болельщиков.

"Сколько всего болельщиков из Ленинградской области посетят матч в Волгограде, в том числе тех, которые доберутся самостоятельно, сейчас сказать трудно, на стадионе можно будет оценить", - пояснили в пресс-службе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5176536

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

болельщиков оказалось гораздо больше 108? ничего себе!

14:03

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