"Тосно" оплатил болельщикам билеты на поезд на финал Кубка России

"Тосно" выкупил для своих болельщиков 108 билетов на поезд из Санкт-Петербурга до Волгограда на финал Кубка России, сообщает ТАСС. Решающий матч состоится 9 мая на "Волгоград Арене", тосненцы встретятся с "Авангардом".

В пресс-службе отметили, что заявок от желающих посетить матч было "гораздо больше", чем мест в поезде, предназначенных специально для болельщиков.

"Сколько всего болельщиков из Ленинградской области посетят матч в Волгограде, в том числе тех, которые доберутся самостоятельно, сейчас сказать трудно, на стадионе можно будет оценить", - пояснили в пресс-службе.