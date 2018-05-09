21:20 | Футбол — Олимп Кубок России

"Тосно": "Кубок наш!!! Это невероятно!!!"

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"Тосно" в официальном Твиттере поздравил поклонников с выигрышем Кубка России. В финальном матче на "Волгоград Арене" тосненцы победили "Авангард" из Курска - 2:1. 

"Кубок наш!!! Это невероятно!!!" - лаконично прокомментировала пресс-служба клуба завоевание трофея.

Тосно - Авангард К

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Neuturungal

Тосно - 37 тыс человек, Курск - 450 тыс. Правда бюджеты команд одинаковые. Зато перспективы Тосно туманные.

21:59

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