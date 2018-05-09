"Тосно": "Кубок наш!!! Это невероятно!!!"

"Тосно" в официальном Твиттере поздравил поклонников с выигрышем Кубка России. В финальном матче на "Волгоград Арене" тосненцы победили "Авангард" из Курска - 2:1.
"Кубок наш!!! Это невероятно!!!" - лаконично прокомментировала пресс-служба клуба завоевание трофея.
АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!! КУБОК НАШ!!!!! ЭТО НЕВЕРОЯТНО!!!! #ТосноАвангард 2:1 pic.twitter.com/sV7P9NDac8– ФК ТОСНО (@fctosno) 9 мая 2018 г.
Neuturungal
Тосно - 37 тыс человек, Курск - 450 тыс. Правда бюджеты команд одинаковые. Зато перспективы Тосно туманные.
21:59