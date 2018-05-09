"Тосно": "Кубок наш!!! Это невероятно!!!"

"Тосно" в официальном Твиттере поздравил поклонников с выигрышем Кубка России. В финальном матче на "Волгоград Арене" тосненцы победили "Авангард" из Курска - 2:1.

"Кубок наш!!! Это невероятно!!!" - лаконично прокомментировала пресс-служба клуба завоевание трофея.