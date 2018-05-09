"Тосно" - "Авангард". Парфенов уверен: игроку настроиться на финал Кубка проще, чем тренеру

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии финала Кубка России против "Авангарда" подчеркнул, что на тренеров в таких играх давление гораздо сильнее, чем на игроков. В качестве футболиста Парфенов выигрывал трофей со "Спартаком" в 1998 году.

- Скажу как тренер: это большое напряжение. Игроку гораздо проще, - сказал Парфенов в эфире канала "Наш футбол". - Пытался вспомнить, о чем тренеры говорили перед игрой, не помню. У них напряжения больше было. Сейчас приходится каждую мелочь обдумывать, цена ошибки очень высока.

Матч пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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