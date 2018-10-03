"Торпедо" оштрафовали на 320 тысяч рублей, "Динамо" - на 70 тысяч

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что "Торпедо" оштрафовано в общей сложности на 320 тысяч рублей за поведение фанатов в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Динамо" (0:1). Бело-голубые же заплатят в сумме 70 тысяч.

- "Торпедо" за скандирование оскорбительных лозунгов оштрафовано на 30 тысяч рублей, за использование и бросание пиротехники - на 130 тысяч рублей, за поджигание атрибутики "Динамо" на 50 тысяч рублей, за бросание бутылки на поле 10 тысяч на поле, за оскорбления на расовой почве - на 100 тысяч рублей. Причем со стороны клуба никаких возражений не было. Могу отметить, что в последнее время "Торпедо" реально борется с проблемами на трибунах, - отметил Григорьянц.

"Динамо" оштрафовано за оскорбительное скандирование на 30 тысяч, за пиротехнику на 40 тысяч.