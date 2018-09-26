"Торпедо" - "Динамо": ОМОН предотвратил массовую драку фанатов

ОМОН предотвратил массовую драку фанатов "Торпедо" и "Динамо" возле стадиона имени Эдуарда Стрельцова перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России, сообщает ТАСС. По данным источника в правоохранительных органах, "накануне матча порядка 30 фанатов "Динамо" попытались неожиданно атаковать группу болельщиков "Торпедо", они попытались дать отпор. ОМОН Росгвардии оперативно вмешался в конфликт и пресек его. Несколько зачинщиков потасовки были задержаны".

Осенью 2012 года команды также играли в 1/16 Кубка России. Тогда перед встречей болельщики устроили массовую драку. Беспорядки продолжались и в ходе матча, который в итоге был прерван в середине второго тайма и доигран не был.

Трансляция матча "Торпедо" - "Динамо"