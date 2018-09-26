21:23 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Торпедо" - "Динамо": ОМОН предотвратил массовую драку фанатов

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ОМОН предотвратил массовую драку фанатов "Торпедо" и "Динамо" возле стадиона имени Эдуарда Стрельцова перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России, сообщает ТАСС. По данным источника в правоохранительных органах, "накануне матча порядка 30 фанатов "Динамо" попытались неожиданно атаковать группу болельщиков "Торпедо", они попытались дать отпор. ОМОН Росгвардии оперативно вмешался в конфликт и пресек его. Несколько зачинщиков потасовки были задержаны".

Осенью 2012 года команды также играли в 1/16 Кубка России. Тогда перед встречей болельщики устроили массовую драку. Беспорядки продолжались и в ходе матча, который в итоге был прерван в середине второго тайма и доигран не был. 

Трансляция матча "Торпедо" - "Динамо"

Торпедо М - Динамо

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5609231

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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