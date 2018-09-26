"Торпедо" - "Динамо": Кардозу и Луценко не сыграют по медицинским показателям

Как сообщает пресс-служба "Динамо", полузащитник команды Мигел Кардозу и нападающий Евгений Луценко пропустят встречу 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Торпедо" по медицинским показателям.

Ранее бело-голубые и автозаводцы объявили стартовые составы на предстоящую встречу. Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

"Торпедо" - "Динамо": Олимп-Кубок России, 1/16 финала, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.15 (время московское)