Торнике Окриашвили: "На кубковый матч против "Томи" настраиваемся так же, как и на игру премьер-лиги"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Томи" отметил, что команда настраивается на эту встречу точно так же, как и на игру в чемпионате России. Он также добавил, что "быки" должны доказать на поле, что они сильнее соперника.

– Мы настраиваемся на этот матч точно так же, как и на любой матч премьер-лиги, совершенно не думаем о том, что наш соперник представляет ФНЛ, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Окриашвили. – Тем более что в прошлом сезоне "Томь" выступала в сильнейшем дивизионе. На своем поле, перед своими зрителями томичи, без сомнения, будут биться, стараться выиграть, но и мы настроены только на победу и должны доказать на поле, что мы сильнее.

Встреча "Томь" – "Краснодар" пройдет 20 сентября и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.