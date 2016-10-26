Торнике Окриашвили: "Краснодар" постарается выиграть Кубок России"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против "Оренбурга" отметил, что у краснодарцев очень удачная сетка турнира. Также грузинский хавбек заявил, что "быки" не делят турниры на важные и не очень.

– Нам необходимо выигрывать у "Оренбурга", – цитирует клубная пресс-служба Окриашвили. – У нас получилась очень удачная кубковая сетка – ЦСКА и "Спартак" уже выбыли из розыгрыша, и в нашей половине не осталось топ-клубов. Значит, нужно выходить в финал и постараться взять Кубок России. Вообще, мы играем на победу в каждом матче – не делим игры на чемпионат, Кубок или Лигу Европы. Тем более "Оренбург" мы будем принимать дома, на нашем новом стадионе, при поддержке своих болельщиков. И потому просто обязаны проходить в четвертьфинал.