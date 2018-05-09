Тимофей Маргасов: "Этой мой третий финал Кубка России, оба предыдущих были победными"

Защитник "Тосно" Тимофей Маргасов поделился мнением о предстоящем финале Кубка России против "Авангарда". По его словам, клуб из Ленинградской области хочет реабилитироваться перед собственными болельщиками за неудачно складывающийся сезон в чемпионате России.



- Тимофей, нынешний финал, как вы оцените его для себя и для команды?

- Этот матч оцениваю, как возможность выиграть еще один трофей в копилку. Мы не просто играем в футбол, а стремимся выигрывать чемпионаты, кубки, устанавливать личные достижения. Для нашей команды будет здорово выиграть его именно сейчас, ведь клубу 5 лет всего и уже боремся за кубок. Так как сезон у нас не очень удачно складывается, будет хорошо оправдаться перед болельщиками в кубке и в дальнейшем участии в Лиге Европы напрямую.

- Какие наиболее яркие моменты из кубковых игр вспоминаются в первую очередь?

- Да, приятно осознавать, что это мой третий финал, причем оба предыдущих были победными (в составе "Локомотива" в сезонах-2014/15 и 2016/17 - Прим. "СЭ"). К сожалению, принять непосредственное участие в них мне так и не довелось. Я думаю, у нас есть все шансы выиграть и сейчас. Главное - настроиться на победу, верить в себя и играть в свою игру. Финал - одна игра, в которой может случиться все, победить может любая команда. Предыдущие кубковые матчи были боевыми, там и драки, и удаления, дополнительное время, серия пенальти. Думаю, что и этот финал будет не менее зрелищным, но надеюсь без драк и удалений.

- Повлияет на расклад в игре тот факт, что команды представляют разные лиги?

- Как я уже говорил это финал, это одна игра, здесь может произойти все что угодно. Но я надеюсь, что сюрпризов не будет.

- Какую атмосферу ожидаете увидеть 9 мая?

- Я слышал что билеты уже все разобрали на игру и будет полный стадион, это здорово! Всегда приятно играть при таких условиях, для этого и играем. Будем стараться показать хорошую игру и не разочаровать наших болельщиков.

Матч "Тосно" - "Авангард" пройдет сегодня, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

