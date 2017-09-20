Тихонов пообещал, что "Крылья" сыграют с "Локомотивом" основным составом

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов дал понять, что самарцы сыграют в 1/16 финала Кубка России против "Локомотива" основным составом. Также он подчеркнул, что и на следующую игру ФНЛ против одного из лидеров таблицы "Енисея" также поедет основа.

- На "Локомотив" не нужно настраивать. Ребята понимают, что это за матч, играем с одним из лидеров премьер-лиги. Наша специфика подготовки - восстановление футболистов, чтобы они подошли к игре в хорошем настроении. Через два дня у нас тяжелейший матч в Красноярске. Будет небольшая ротация. С одним из лучших клубов страны будем стараться победить, но это футбол, сами понимаете.

Часто читаешь публикации в интернете, что на Кубок не все везут основные составы. Даже команды ФНЛ, потому что у кого-то задача быть наверху, у кого-то - подняться повыше.

Мы знаем, что "Локомотив" везет основной состав. Мы готовимся и готовимся серьезно.

- В Красноярск тоже основной состав повезете?

- Конечно, а как иначе? Надо играть.

Матч "Крылья Советов" - "Локомотив" состоится 20 сентября, начало - в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.