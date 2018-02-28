Тихонов - о переносе матча со "Спартаком": "Расстроились. Но нужно следовать закону"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал "СЭ" перенос матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Игра должна была состояться сегодня, но была перенесена из-за мороза.

– Не хочется вдаваться в подробности. Все уже высказано и напечатано, добавить мне нечего, – сказал Тихонов.

– Но как вы отнеслись к произошедшему? Расстроились?

– Конечно, хотели играть. Но раз такие правила, то что делать? Мы все должны следовать закону. Приняли такое решение – и мы не можем ему не подчиниться.

– В руководстве "Спартака" не чужие вам люди. Пытались их убедить? Ведь инициатива переноса шла от красно-белых.

– Не надо залезать глубоко. Отменили игру, мы провели тренировку на синтетике – готовимся к выезду в Санкт-Петербург, до которого три дня. Играем там на искусственном поле.

А то что решили наверху… Еще раз: есть определенные рекомендации, согласно которым было принято решение. И мы ему подчинились. Идем дальше. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!