"Терек" проиграл "Уфе" в серии пенальти

"Терек" на своем поле проиграл "Уфе" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинале "Уфа" встретится с победителем пары "Зенит" – "Анжи".

Кубок России

1/8 финала

"Терек" (Грозный) – "Уфа" – 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти – 3:4

Голы: Игбун, 12 (0:1). Роши, 53 (1:1).

Серия пенальти: Балай – 1:0. Фатаи – 1:1. Пирис – 1:1 (вратарь). Игбун – 1:2. Семенов – 1:2 (мимо). Марсинью – 1:3. Родолфу – 2:3. Стоцкий – 2:3 (мимо). Грозав – 3:3. Засеев – 3:4.

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Плиев (Родолфу, 118), Семенов, Роши (Митришев, 103), Пирис, Кузяев, Иванов, Грозав, Балай.

"Уфа": Шелия, Аликин, Никитин, Живоглядов, Стоцкий, Батютин (Сухов, 46), Засеев, Ванек (Марсинью, 84), Сысуев (Фатаи, 92), Обляков, Игбун.

Предупреждения: Кузяев, 55. Уциев, 63. Засеев, 66. Аликин, 80. Семенов, 96. Шелия, 114.

Судья: Чистяков (Азов).

26 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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