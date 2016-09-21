"Терек" и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России

"Терек" в 1/16 финала Кубка России в серии пенальти победил "Факел". Следующим соперником грозненского клуба будет "Уфа", которая в своем поединке 1/16 финала также в серии пенальти обыграла "Энергомаш".

Кубок России

1/16 финала

"Факел" (Воронеж) - "Терек" (Грозный) - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 3:5

Голы: Трошечкин, 33 (1:0). Лебеденко, 57 (1:1).

"Факел": Саутин, Багаев, Шахов, Бурнаш (Козлов, 85), Осипенко, Мурнин, Соловьев, Лукьянов (Альшин, 100), Трошечкин, Саталкин, Бирюков (Болов, 95).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Лебеденко (Плиев, 114), Иванов, Грозав, Пирис, Садаев (Мбенг, 82), Митришев (Торже, 80).

Судья: Васильев (Ижевск).

21 сентября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Энергомаш" (Белгород) - "Уфа" (Уфа) - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:5

Голы: Никитин, 9 - в свои ворота (1:0). Марсинью, 18 - с пенальти (1:1).

"Энергомаш": Рыжиков, Колесников, Самсонов, Бутырин, Семейкин, Васильев (Агеев, 90+3), Калугин (Саплинов, 67), Самойлов, Штыпула (Белобаев, 113), Фасхутдинов, Сергеев.

"Уфа": Лунев, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Сафрониди (Аликин, 76), Сысуев, Зубарев (Ванек, 104), Марсинью (Кротов, 76), Диегу, Батютин, Абдулавов.

Предупреждения: Зубарев, 46. Сысуев, 46. Марсинью, 55. Самойлов, 62. Сафрониди, 72. Тумасян, 80. Агеев, 98. Самсонов, 103. Ванек, 114.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

21 сентября. Белгород. Стадион "Энергомаш".