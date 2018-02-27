Таски вернется в Москву на восстановление

Защитник "Спартака" Сердар Таски не принимает участие в сборе команды в Сочи, сообщает официальный сайт команды. Напомним, что футболист получил травму в ответном матче Лиги Европы против "Атлетика" (2:1).

Он не примет участия в матче 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Сегодня игрок вернется в Москву, где продолжит курс восстановления и тренировки по индивидуальной программе.

Немец провел 20 матчей в клубных турнирах этого сезона и отметился двумя желтыми карточками.