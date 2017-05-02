Тарасов, Миранчук и Ари - в старте "Локомотива" на финал Кубка против "Урала"

"Локомотив" объявил состав команды на финальный матч Кубка России против "Урала".
Стартовый состав выглядит следующим образом: Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов - Ал. Миранчук, Тарасов, И. Денисов, Майкон - Фернандеш - Ари.
Запасные: Коченков, Янбаев, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Баринов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Шкулетич.
Матч "Урал" – "Локомотив" состоится в Сочи сегодня, 2 мая, начало встречи – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Состав московского "Локомотива" на главный матч сезона!– ФК Локомотив (@fclm_official) 2 мая 2017 г.
Давайте, родные! Верим! #ИдемЗаКубком #УралЛоко pic.twitter.com/74e2E9JgZP