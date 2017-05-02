17:54 | ФУТБОЛ — Кубок России

Тарасов, Миранчук и Ари - в старте "Локомотива" на финал Кубка против "Урала"

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"Локомотив" объявил состав команды на финальный матч Кубка России против "Урала".

Стартовый состав выглядит следующим образом: Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов - Ал. Миранчук, Тарасов, И. Денисов, Майкон - Фернандеш - Ари.

Запасные: Коченков, Янбаев, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Баринов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Шкулетич.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится в Сочи сегодня, 2 мая, начало встречи – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

 

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