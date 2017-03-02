Тарас Бурлак: "В матче с "Сибирью" было легче обороняться, чем созидать"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак после победы над "Сибирью" (1:0) в четвертьфинале Кубка России подчеркнул, что эта игра получилась непростой. По его словам, поле повлияло на качество игры.

- Тренер настраивал последнее время, сколько мы готовились к этой игре. Перед игрой говорил, что в Кубке не бывает легких матчей, - приводит пресс-служба "рубиновых слова Бурлака. - На таком поле легче обороняться, чем созидать, и нам эта игра далась очень тяжело. Самое главное - результат.

Канунников и Жонатас выиграли практически всю верховую борьбу, это нам очень помогало, потому что в защите было тяжело играть, в плане того, что тяжело было контролировать мяч, приходилось играть длинными передачами, и ребята очень хорошо цеплялись.

Кого-то одного сложно выделить по матчу, все бились, старались, все молодцы. Понимаем, что нам один шаг до финала, нам играть с "Уралом", все хотят выйти в финал, выиграть кубок.