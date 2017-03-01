15:54 | ФУТБОЛ — Кубок России

Тарас Бурлак: "Понятно, что на таком поле легче обороняться"

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Защитник "Рубина" Тарас Бурлак во флеш-интервью в перерыве матча 1/4 финала Кубка России с "Сибирью" признал, что качество поля на стадионе в Казани мешает его команде. Счет в поединке после первого тайма равный – 0:0.

– Погода нормальная. Поле, да, не очень, но мы готовились к этому. Но мы продолжим идти вперед и будем стараться забить, – сказал Бурлак. – "Сибирь" играет в пять защитников, хотя мы думали, что они выберут более классическую схему. Понятно, что обороняться легче, мы же привыкли играть в одно-два касания. Но будем продолжать давить.

Трансляция матча "Рубин" - "Сибирь"

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала
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