"Тамбов" выбил "Арсенал" из Кубка России на последних минутах

Тульский "Арсенал" проиграл "Тамбову" со счетом 0:1 в матче 1/16 финала Кубка России. В составе победителей мяч на 90-й минуте встречи забил Алексей Скворцов.

Отметим, что туляки стали четвертым клубом РФПЛ, который не смог пройти этот этап турнира. Ранее выбыли "Урал", "Краснодар" и "Анжи".

Кубок России

1/16 финала

"Тамбов" (Тамбов) – "Арсенал" (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: Скворцов, 90 (1:0).

"Тамбов": Смирнов, Гультяев, Овсиенко, Шляков, Быстров, Дутов, Мурнин (Трусевич, 75), Шевчук, Кухарчук (Рыжков, 81), Кашчелан, Скворцов.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Денисов (Джорджевич, 84), Беляев, Сунзу, Горбатенко (Бурчану, 72), Ткачев, Александров, Чаушич, Расич, Кангва (Шевченко, 60).

Предупреждения: Овсиенко, 44. Хагуш, 79. Денисов, 81.

Судьи: Волошин (Смоленск). Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

20 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".