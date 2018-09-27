"Тамбов" - "Крылья Советов": Тигиев и Корниленко сыграют с первых минут

"Крылья Советов" и "Тамбов" объявили составы на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России. С первых минут встречу начнут игроки самарского клуба Георгий Тигиев и Сергей Корниленко.
Состав "Крыльев": Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Башкиров, Надсон, Корниленко, Чочиев, Рохель, Мияйлович, Ланин, Канунников.
Запасные: Рыжиков, Соболев, Шейдаев, Зотов, Вучичевич, Антон, Ткачук, Чичерин.
Состав "Тамбова": Смирнов, Рыбин, Чистяков, Овсиенко, Шляков, Кашчелан, Кленкин, Чуперка, Килин, Шевчук, Себаи.
Запасные: Вавилин, Косицин, Горбатюк, Лазуткин, Чернышов, Олабиран, Рагулькин.
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