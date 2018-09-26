Сумасшедшая концовка матча "СКА-Хабаровск" – "Ахмат". Пенальти назначены в обе стороны

Неожиданная концовка встречи получилась в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России "СКА-Хабаровск" – "Ахмат". Основное время встречи победителя не выявило – 2:2.

В дополнительное время грозненцы вышли вперед благодаря голу с пенальти на 110-й минуте. На 117-й минуте хабаровчане получили шанс отыграться также с 11-метрового удара, однако Денис Дедечко не смог его реализовать. Но уже на 119-й минуте хабаровчане все же сравняли счет – с игры забил Ираклий Квеквескири. Для выявления победителя потребовалась серия пенальти.