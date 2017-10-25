Судьи ошибочно отменили гол "Рубина"

На 9-й минуте матча 1/8 финала Кубка России "Рубин" – "Крылья Советов" (1:2) серьезную ошибку допустила бригада арбитров во главе с Игорем Федотовым, отменив гол хозяев поля. В том эпизоде Магомед Оздоев, открывший счет, не находился за линией офсайда. Однако второй ассистент Александр Богданов определил положение "вне игры". В итоге Федотов взятие ворот не засчитал.

Возможно, Богданов не видел, от кого получил пас Оздоев. А Федотов не разглядел, что передачу автору гола сделал игрок самарской команды. В любом случае несогласованные действия арбитра и его ассистента привели к ошибке в ключевом эпизоде и повлияли на исход матча.

Интересно, что это не первый случай, когда связка Федотов - Богданов приняла неверное решение в таком серьезном моменте. В апреле 2015 года в ходе игры "Краснодар" – "Мордовия" (4:0) Федотов ошибочно назначил пенальти в пользу "быков", а за пару секунд до этого Богданов ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" у краснодарца Маурисио Перейры. (Александр БОБРОВ)

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