Станислав Сухина: "Судья правильно удалил игрока "СКА-Хабаровска"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина прокомментировал "СЭ" эпизод с удалением защитника "СКА-Хабаровска" Андрея Киреева в матче 1/8 финала Кубка России с "Рубином" (0:1 д. в). По его мнению, красная карточка была показана справедливо. Напомним, что по окончании встречи главный тренер хабаровчан Александр Григорян заявил, что ошибки арбитра носили тотальный характер в одностороннем порядке.

– Удаление не обсуждается, красная карточка была показана правильно, – сказал Сухина. – Где-то главный судья не показал предупреждение в ту и другую сторону. И в начале матча мог наказать игрока "Рубина" желтой карточкой. В целом же спорного судейства вчера не увидел.

– Получается, обвинения в адрес Алексея Сухого в односторонних ошибках беспочвенны?

– Да. Я бы сказал в целом о судейской бригаде. (Сергей АСТАХОВ)