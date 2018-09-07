Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Олимп - Кубка России

Российская премьер-лига на официальном сайте сообщила о том, что были утверждены даты всех матчей 1/16 финала Олимп - Кубка России. Первая из игр этой стадии турнира состоится 25 сентября, в ней встретятся "Нефтехимик" и "Урал".
Последняя игра пройдет 10 октября - в этот день "Тюмень" примет ЦСКА.
Расписание матчей 1/16 финала Кубка России
25 сентября
"Нефтехимик" - "Урал".
26 сентября
"Балтика" - "Локомотив";
"Черноморец" - "Спартак";
"Динамо" (Барнаул) - "Оренбург";
"Волгарь" - "Зенит";
"Чайка" - "Анжи";
"Сызрань-2003" - "Ростов";
"Химки" - "Рубин";
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат";
"Нижний Новгород" - "Уфа";
"Торпедо" - "Динамо";
"Луки-Энергия" - "Енисей";
"Сахалин" - "Арсенал".
27 сентября
"Авангард" - "Краснодар";
"Тамбов" - "Крылья Советов".
10 октября
"Тюмень" - ЦСКА.