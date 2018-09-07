Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Олимп - Кубка России

Российская премьер-лига на официальном сайте сообщила о том, что были утверждены даты всех матчей 1/16 финала Олимп - Кубка России. Первая из игр этой стадии турнира состоится 25 сентября, в ней встретятся "Нефтехимик" и "Урал".

Последняя игра пройдет 10 октября - в этот день "Тюмень" примет ЦСКА.

Расписание матчей 1/16 финала Кубка России

25 сентября

"Нефтехимик" - "Урал".

26 сентября

"Балтика" - "Локомотив";

"Черноморец" - "Спартак";

"Динамо" (Барнаул) - "Оренбург";

"Волгарь" - "Зенит";

"Чайка" - "Анжи";

"Сызрань-2003" - "Ростов";

"Химки" - "Рубин";

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат";

"Нижний Новгород" - "Уфа";

"Торпедо" - "Динамо";

"Луки-Энергия" - "Енисей";

"Сахалин" - "Арсенал".

27 сентября

"Авангард" - "Краснодар";

"Тамбов" - "Крылья Советов".

10 октября

"Тюмень" - ЦСКА.