"Спартак", "Зенит" и "Локомотив" проведут матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России 26 сентября

Определились даты всех матчей 1/16 финала Олимп - Кубка России, сообщает официальный сайт РФС. Большая часть встреч состоится 26 сентября. В этот день, например, сыграют "Локомотив" с "Балтикой", "Спартак" с "Черноморцем", "Зенит" с "Волгарем".

Отметим, что игра ЦСКА с "Тюменью" вынесена на 10 октября.

Даты проведения матчей 1/16 финала Олимп - Кубка России

25 сентября

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Урал" (Екатеринбург)

26 сентября

"Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва)

"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва)

"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург"

"Волгарь" (Астрахань) – "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Чайка" (Песчанокопское) – "Анжи" (Махачкала)

"Сызрань-2003" (Сызрань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)

"Химки" – "Рубин" (Казань)

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Ахмат" (Грозный)

"Нижний Новгород" – "Уфа"

"Торпедо" (Москва) – "Динамо" (Москва)

"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Енисей" (Красноярск)

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Арсенал" (Тула)

27 сентября

"Авангард" (Курск) – "Краснодар"

"Тамбов" – "Крылья Советов" (Самара)

10 октября

"Тюмень" – ЦСКА (Москва)