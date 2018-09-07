"Спартак", "Зенит" и "Локомотив" проведут матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России 26 сентября

Определились даты всех матчей 1/16 финала Олимп - Кубка России, сообщает официальный сайт РФС. Большая часть встреч состоится 26 сентября. В этот день, например, сыграют "Локомотив" с "Балтикой", "Спартак" с "Черноморцем", "Зенит" с "Волгарем".
Отметим, что игра ЦСКА с "Тюменью" вынесена на 10 октября.
Даты проведения матчей 1/16 финала Олимп - Кубка России
25 сентября
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Урал" (Екатеринбург)
26 сентября
"Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва)
"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва)
"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург"
"Волгарь" (Астрахань) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
"Чайка" (Песчанокопское) – "Анжи" (Махачкала)
"Сызрань-2003" (Сызрань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
"Химки" – "Рубин" (Казань)
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Ахмат" (Грозный)
"Нижний Новгород" – "Уфа"
"Торпедо" (Москва) – "Динамо" (Москва)
"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Енисей" (Красноярск)
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Арсенал" (Тула)
27 сентября
"Авангард" (Курск) – "Краснодар"
"Тамбов" – "Крылья Советов" (Самара)
10 октября
"Тюмень" – ЦСКА (Москва)