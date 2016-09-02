"Спартак" встретится со "СКА-Хабаровском" 21 сентября

Стали известны точные даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России, сообщает пресс-служба ФНЛ. Отметим, что "Спартак" встретится в гостях со "СКА-Хабаровском" 21 сентября. В этот же день "Локомотив" сыграет с "Химками", "Ростов" - с "Динамо", а ЦСКА - с "Енисеем". Точное время начала каждого из матчей станет известно позже.

1/16 финала

21 сентября

"Динамо" (Москва) – "Ростов"

"Тосно" – "Арсенал"

"Химки" – "Локомотив"

"Мордовия" – "Анжи"

"Факел" – "Терек"

"Спартак" (Нальчик) – "Краснодар"

"Волгарь" – "Оренбург"

"Енисей" – ЦСКА

"Сибирь" – "Томь"

"СКА-Хабаровск" – "Спартак"

"Энергомаш" – "Уфа"

"Челябинск" – "Урал"

"Волга" Ул. – "Амкар"

22 сентября

"Шинник" – "Крылья Советов"

"Тамбов" – "Зенит"

"Чита" – "Рубин"