Стали известны точные даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России, сообщает пресс-служба ФНЛ. Отметим, что "Спартак" встретится в гостях со "СКА-Хабаровском" 21 сентября. В этот же день "Локомотив" сыграет с "Химками", "Ростов" - с "Динамо", а ЦСКА - с "Енисеем". Точное время начала каждого из матчей станет известно позже.
1/16 финала
21 сентября
"Динамо" (Москва) – "Ростов"
"Тосно" – "Арсенал"
"Химки" – "Локомотив"
"Мордовия" – "Анжи"
"Факел" – "Терек"
"Спартак" (Нальчик) – "Краснодар"
"Волгарь" – "Оренбург"
"Енисей" – ЦСКА
"Сибирь" – "Томь"
"СКА-Хабаровск" – "Спартак"
"Энергомаш" – "Уфа"
"Челябинск" – "Урал"
"Волга" Ул. – "Амкар"
22 сентября
"Шинник" – "Крылья Советов"
"Тамбов" – "Зенит"
"Чита" – "Рубин"
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12:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ "СПАРТАК" СЫГРАЕТ С "ЗЕНИТОМ" 2 ОКТЯБРЯ, А С ЦСКА - 29 ОКТЯБРЯ "СПАРТАК" ВСТРЕТИТСЯ СО "СКА-ХАБАРОВСКОМ" 21 СЕНТЯБРЯ В Кубке России играет 32 команды, а заголовок все равно про СПАРТАК))) У коней и бомжей, наверное, уже пуканы горят. Любовь за деньги не купишь!
15:38