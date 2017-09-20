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22:49 | Футбол — Кубок России

"Спартак" впервые с 2004 года выиграл у "Кубани" в Краснодаре

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"Спартак" впервые с 2004 года смог одержать выездную победу над "Кубанью". Подопечные Массимо Карреры выиграли у краснодарцев в поединке 1/16 финала Кубка России (2:0). В сезоне-2004 "Спартак" смог победить "Кубань" в Краснодаре со счетом 2:1, причем победный мяч Горан Тробок провел уже в добавленное ко второму тайму время. Отметим, что один футболист красно-белых принял участие в обоих поединках - хавбек Александр Самедов.

После той победы "Спартак" сыграл с "Кубанью" в Краснодаре девять раз, из них пять ничьих и четыре поражения.

Трансляция матча "Кубань" - "Спартак"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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regiment

у такого гов..на грех было не выиграть

23:27

vassel

Вот он праздник то. Ну наконец-то серию прервали. 13 лет аж...Ухххххх... Надо напиться от счастья.

23:16