"Спартак": "Условия в Самаре гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом"

"Спартак" в преддверии 1/4 финала Кубка России против "Крылья Советов" на своем официальном сайте оценил прогноз погоды в Самаре в день матча.

"Конечно, уже сегодня всех волнует погода в этом волжском городе в день игры. Так вот, предварительный прогноз синоптиков на среду не самый радужный для болельщиков и непосредственных участников матча. Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов. Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом."

Напомним что матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 28 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.