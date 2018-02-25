"Спартак": "Условия в Самаре гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом"

"Спартак" в преддверии 1/4 финала Кубка России против "Крылья Советов" на своем официальном сайте оценил прогноз погоды в Самаре в день матча.
"Конечно, уже сегодня всех волнует погода в этом волжском городе в день игры. Так вот, предварительный прогноз синоптиков на среду не самый радужный для болельщиков и непосредственных участников матча. Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов. Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом."
Напомним что матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 28 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-25-spartak_gotovitsya_pri_13/
crazysun78
Тут недавно бакланоская крыша чего то там ювентусу советовала... В турине, говорят, матч отменили... Наверно тоже на лето переходить...
23:02 25 февраля
EVIL915
Хрен вам, а не Кубок! СЭ! Ещё раз блокирни меня...
22:32 25 февраля
Уткин за Спартак
Впереди еще 1 трофей... Вперед, СПАРТАК. Кубок как никогда интересен на 300% всем уважающим себя болельщикам.
21:07 25 февраля
Дядька
Как играть в еврокубках, так никто не ноет, и ЦСКА и Локо провели свои матчи при морозе. И о связках и прочих рисках здоровью ни слова. Как только внутреннее соревнование, так нытьё ) Клоуны, что еще сказать ЛОЛ.
20:51 25 февраля
Komba
Если в этом полугодии у нас такие команды - это значит, что в прошлом были сложные. Но несмотря на это и Каррера вытянул и Федун. А это значит, что мы настоящие чемпионы, не то что нытики с болот
20:21 25 февраля
5555555
Эта заметка,для того, что б всякая пуловская е. бо. та, тут , отпукалась... Бгг, )))
20:14 25 февраля
Островзаячий
Промес наконец вздохнул облегченно. Снова игры в России с Амкарами, Уфами, Тосноми, Анжиками. Кончился европейский кошмар, где ничего не могу показать. Теперь я снова лучший, снова на виду и СЭ возносит меня вверх. Как мне хорошо играется в РФПЛ.
20:14 25 февраля
Антиконь .
Это только конягам дозволено матчи в Москву переносить ... ибо там гинер!!!
19:55 25 февраля
Vladimir555
Страна у нас замечательная! Не гоните! Просто футбол не тем доверили)
19:44 25 февраля
Cheremis57
Не хрен ныть! Все сопли направляйте руководителям футбола в России!! Всю жизнь в СССР футбол играли летом, ибо это летний вид спорта!!! Пусть переходят обратно в лето и будет вам счастье!!!!
19:41 25 февраля
Жорик Вартанов
не надо переносить в Москву, перенесите в Сочи или Краснодар, во всем цивилизованном мире не играют на таких полях при такой температуре, мы как африканцы готовы бегать по полю на босу ногу)
19:36 25 февраля
Жорик Вартанов
а в нашей стране все через Ж, Миланов и Березуцкий уже ломали ноги, пришла очередь спартаковцев. Помнится год назад Самара уже отказала Спартаку в переносе, за что и вылетела в пердив)))
19:29 25 февраля
pahom-17
Luti.......а остальные , которые играли при такой температуре наверно испытывали щенячий восторг...и кто же интересно остался доволен такими условиями? не подскажешь ли?
19:26 25 февраля
Luti
Началось нытье мясных! Сейчас какой-нибудь "аля Игнашевич" еще и видео поляны снимет. Здравствуй матч в Моркве
19:20 25 февраля
дост
Ну вообще кубок всегда играли зимой. Что касается самарских болел - там на стадион, тем более сильные клубы ходили всегда( привет Казани, где команда РФПЛ вообще не нужна с такой посещаемостью). Так что все это отмазки.
19:20 25 февраля
Den211
Умом Россию не понять. Играть зимой в футбол, а летом брать "паузу" на отдых, устраивать зимнюю олимпиаду на юге в Сочи, ехать вообще на чужую олимпиаду под непонятно каким флагом вместо бойкота, постоянно переносить матчи ради футбольной сборной, чтоб эта сборная как обычно отыграла пару матчей и вылетела..либо от большого ума, либо от большого бабла. И только остается вопрос в рифму - зачем?
19:16 25 февраля
deimos21
Милуошка редкосный отморозок. Во всех коментах один негатив.
19:12 25 февраля
MrSNik
Если в футбол не умеют играть, так хоть пусть покажут "мастер класс" в хоккей с мячом.Хотя там в и с хоккеем проблемы.
19:10 25 февраля
Markonie
А не проще игру перенести на юг куда-нить? Из-за чего так убиваться? Из-за самарских болел чтоли? Ну придет их пара тысяч...
19:01 25 февраля
Millwall82
Я не знаю чем думали там всякие Мутки и губернаторы, но блин 1 крытый стадион на всю страну это что? В Сочи этот вбухали 50 лярдов американских президентов (официальные данные), это 40 стадионов как у Зенита, можно было практически в каждом втором регионе разместить, но нет.
18:56 25 февраля
shpasic
растаявшие шоколадки замёрзнут?
18:50 25 февраля
баламошка
Согласен с Милуошкой. Чемпион имеет право жаловаться только на погоду в Ливерпуле, но никак не в Самаре.
18:47 25 февраля
Millwall82
Отмазку уже придумали.
18:43 25 февраля