18:40 25 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

"Спартак": "Условия в Самаре гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом"

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"Спартак" в преддверии 1/4 финала Кубка России против "Крылья Советов" на своем официальном сайте оценил прогноз погоды в Самаре в день матча.

"Конечно, уже сегодня всех волнует погода в этом волжском городе в день игры. Так вот, предварительный прогноз синоптиков на среду не самый радужный для болельщиков и непосредственных участников матча. Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов. Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом."

Напомним что матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 28 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-25-spartak_gotovitsya_pri_13/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (23)
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crazysun78

Тут недавно бакланоская крыша чего то там ювентусу советовала... В турине, говорят, матч отменили... Наверно тоже на лето переходить...

23:02 25 февраля

EVIL915

Хрен вам, а не Кубок! СЭ! Ещё раз блокирни меня...

22:32 25 февраля

Уткин за Спартак

Впереди еще 1 трофей... Вперед, СПАРТАК. Кубок как никогда интересен на 300% всем уважающим себя болельщикам.

21:07 25 февраля

Дядька

Как играть в еврокубках, так никто не ноет, и ЦСКА и Локо провели свои матчи при морозе. И о связках и прочих рисках здоровью ни слова. Как только внутреннее соревнование, так нытьё ) Клоуны, что еще сказать ЛОЛ.

20:51 25 февраля

Komba

Если в этом полугодии у нас такие команды - это значит, что в прошлом были сложные. Но несмотря на это и Каррера вытянул и Федун. А это значит, что мы настоящие чемпионы, не то что нытики с болот

20:21 25 февраля

5555555

Эта заметка,для того, что б всякая пуловская е. бо. та, тут , отпукалась... Бгг, )))

20:14 25 февраля

Островзаячий

Промес наконец вздохнул облегченно. Снова игры в России с Амкарами, Уфами, Тосноми, Анжиками. Кончился европейский кошмар, где ничего не могу показать. Теперь я снова лучший, снова на виду и СЭ возносит меня вверх. Как мне хорошо играется в РФПЛ.

20:14 25 февраля

Антиконь .

Это только конягам дозволено матчи в Москву переносить ... ибо там гинер!!!

19:55 25 февраля

Vladimir555

Страна у нас замечательная! Не гоните! Просто футбол не тем доверили)

19:44 25 февраля

Cheremis57

Не хрен ныть! Все сопли направляйте руководителям футбола в России!! Всю жизнь в СССР футбол играли летом, ибо это летний вид спорта!!! Пусть переходят обратно в лето и будет вам счастье!!!!

19:41 25 февраля

Жорик Вартанов

не надо переносить в Москву, перенесите в Сочи или Краснодар, во всем цивилизованном мире не играют на таких полях при такой температуре, мы как африканцы готовы бегать по полю на босу ногу)

19:36 25 февраля

Жорик Вартанов

а в нашей стране все через Ж, Миланов и Березуцкий уже ломали ноги, пришла очередь спартаковцев. Помнится год назад Самара уже отказала Спартаку в переносе, за что и вылетела в пердив)))

19:29 25 февраля

pahom-17

Luti.......а остальные , которые играли при такой температуре наверно испытывали щенячий восторг...и кто же интересно остался доволен такими условиями? не подскажешь ли?

19:26 25 февраля

Luti

Началось нытье мясных! Сейчас какой-нибудь "аля Игнашевич" еще и видео поляны снимет. Здравствуй матч в Моркве

19:20 25 февраля

дост

Ну вообще кубок всегда играли зимой. Что касается самарских болел - там на стадион, тем более сильные клубы ходили всегда( привет Казани, где команда РФПЛ вообще не нужна с такой посещаемостью). Так что все это отмазки.

19:20 25 февраля

Den211

Умом Россию не понять. Играть зимой в футбол, а летом брать "паузу" на отдых, устраивать зимнюю олимпиаду на юге в Сочи, ехать вообще на чужую олимпиаду под непонятно каким флагом вместо бойкота, постоянно переносить матчи ради футбольной сборной, чтоб эта сборная как обычно отыграла пару матчей и вылетела..либо от большого ума, либо от большого бабла. И только остается вопрос в рифму - зачем?

19:16 25 февраля

deimos21

Милуошка редкосный отморозок. Во всех коментах один негатив.

19:12 25 февраля

MrSNik

Если в футбол не умеют играть, так хоть пусть покажут "мастер класс" в хоккей с мячом.Хотя там в и с хоккеем проблемы.

19:10 25 февраля

Markonie

А не проще игру перенести на юг куда-нить? Из-за чего так убиваться? Из-за самарских болел чтоли? Ну придет их пара тысяч...

19:01 25 февраля

Millwall82

Я не знаю чем думали там всякие Мутки и губернаторы, но блин 1 крытый стадион на всю страну это что? В Сочи этот вбухали 50 лярдов американских президентов (официальные данные), это 40 стадионов как у Зенита, можно было практически в каждом втором регионе разместить, но нет.

18:56 25 февраля

shpasic

растаявшие шоколадки замёрзнут?

18:50 25 февраля

баламошка

Согласен с Милуошкой. Чемпион имеет право жаловаться только на погоду в Ливерпуле, но никак не в Самаре.

18:47 25 февраля

Millwall82

Отмазку уже придумали.

18:43 25 февраля

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